Татьяна Филева займет должность гендиректора группы авиакомпаний S7

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Акционер и председатель совета директоров S7 Татьяна Филева с 18 октября займет должность гендиректора группы компаний. Об этом говорится в сообщении S7 Group.

"18 октября 2021 года Татьяна Филева вступит в должность генерального директора ЗАО "Группа компаний С 7", сменив на этой позиции Антона Еремина", - отмечается в сообщении

Еремин при этом станет председателем совета директоров головной авиакомпании группы, S7. Еремин более 20 лет работает в различных структурах холдинга.