Чубайс: РФ, стремясь к углеродной нейтральности, берет на себя ответственность за будущее

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стремление России к достижению углеродной нейтральности к 2060 году показывает, что страна берет на себя ответственность за будущее планеты. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Теперь можно с уверенностью сказать: Россия вместе со всем цивилизованным миром выработает свою собственную климатическую политику, будет активно участвовать в разработке общих правил движения в этой сфере и берет на себя ответственность за будущее планеты. Поздравляю коллег в правительстве и администрации президента РФ, которые сделали это возможным", - написал он в среду в Facebook, комментируя заявление президента РФ о достижении Россией углеродной нейтральности.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Термин "углеродная нейтральность" подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.