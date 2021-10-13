МЭР: страны G20 заявили, что климатические меры должны соответствовать правилам ВТО

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министры торговли стран, входящих в "Группу двадцати" (G20), в ходе очной встречи в итальянском Сорренто договорились о том, что меры по борьбе с изменением климата должны соответствовать правилам ВТО. Данная договоренность зафиксирована в совместном заявлении по результатам встречи, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

"По итогам встречи принято совместное заявление стран G20, в котором по инициативе российской делегации зафиксирован тезис о том, что "меры, направленные на борьбу с изменениями климата, должны соответствовать правилам ВТО", - отмечается в сообщении.

Россию на встрече представлял замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.