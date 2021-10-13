Путин заявил, что борьбу за климат и природу нельзя использовать для нечестной конкуренции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Борьба за сохранение природы и против изменения климата не должна использоваться для получения несправедливых конкурентных преимуществ в мировой экономике. Об этом в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительства должны быть подотчетными: и внутри своих собственных стран, и при выработке единых стандартов поведения, - сказал российский президент, отвечая на вопрос об ответственности стран мира за соблюдение своих обязательств в сфере защиты климата. - Но это будет достигнуто только в том случае, если решения будут справедливыми, если озабоченностями всего человечества по поводу изменения климата никто не будет спекулировать в узкокорыстных целях, если под лозунгом сохранения природы кто-то не будет добиваться конкурентных преимуществ для себя".

"Если мы найдем такую площадку и выработаем прозрачные подходы к принятию окончательных решений, то тогда мы будем двигаться в нужном нам направлении по повестке сохранения окружающей среды. Если нет - тогда будут дисбалансы, как сегодня на газовом рынке в Европе, и в конечном итоге ситуация с точки зрения улучшения климата не будет меняться к лучшему", - добавил российский лидер.

Путин также высказал озабоченность в связи с планами Европейского союза ввести углеродный налог, который может затронуть российский экспорт в ЕС. "Есть, конечно, конкурентные преимущества у России в связи с большим наличием углеводородного сырья, - добавил глава государства. - Но это наши так называемые естественные конкурентные преимущества".

"Не нужно изобретать какие-то механизмы, чтобы так или иначе подобраться к этим естественным преимуществам и их ограничить. Нужно вести честный и открытый диалог. Мы к этому готовы", - сказал Путин.