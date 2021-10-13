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Совет Думы направил проект бюджета на 2022-2024 годы во вновь созданные комитеты

Обсуждение бюджета будет проходить открыто, с участием профильных министров и экспертов, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совет Госдумы направил проект бюджета на 2022-2024 годы во вновь образованные комитеты для подготовки предложений и замечаний. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Госдумы.

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"Задача комитетов - проанализировать госпрограммы по своему профилю и до 18 октября передать свои заключения в комитет по бюджету и налогам. Президент обозначил ключевые приоритеты бюджета - это, прежде всего, устойчивое развитие страны, обеспечение ее безопасности и сохранение всех социальных обязательств перед гражданами", - сказал он.

"В ходе работы над законопроектом нам предстоит оценить, какие средства правительство планирует в ближайшей перспективе направить на поддержку семьи, преодоление бедности, борьбу с безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Насколько финансовое обеспечение каждого раздела, каждой государственной программы соответствуют поручениям, которые дал президент. Особое внимание уделим законодательному обеспечению реализации посланий Федеральному собранию и национальным проектам", - добавил Володин.

Обсуждение бюджета будет проходить открыто, с участием профильных министров и экспертов, пояснил председатель Госдумы. "Заседания комитетов в таком формате начались уже на этой неделе. До первого чтения законопроекта - 28 октября - осталось две недели, и нам необходимо использовать это время максимально эффективно", - подчеркнул Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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