Путин пообещал сделать все для комфортной работы энергетических компаний в России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Руководство России сделает все для создания необходимых условий для работы энергетических компаний на территории страны с учетом соблюдения экологических требований и экономических интересов участников рынка. Это заявил в среду, завершая пленарное заседание Российской энергетической недели, президент России Владимир Путин.

"Я очень рассчитываю на то, что те, кто находится на удаленной связи, и те, кто находится в зале, как и в прежние годы, несмотря на все сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся в сфере мировой энергетики, будут работать так же продуктивно. И хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны - правительство России, ваш покорный слуга - сделаем все для того, чтобы создать вам необходимые условия для работы в России. Чтобы эта работа строилась по самым высоким экологическим стандартам и в то же время с максимальной экономической выгодой для ваших компаний. Многое уже нами сделано в предыдущие годы. Уверен, что еще больше мы сделаем в интересах мировой энергетики и стран, где мы работаем, в ближайшее время", - сказал президент.

Владимир Путин также поблагодарил модератора пленарной сессии, ведущую телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которая, по мнению главы государства, "создала определенную атмосферу", и представителей мировых энергетических компаний, которые сочли возможным принять участие в мероприятии.

В дискуссии в формате онлайн приняли участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Bens AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни, руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне. С видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.