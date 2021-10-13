Дума 14 октября рассмотрит проект о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение рассмотреть в первом чтении законопроект единороссов о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан на пленарном заседании в четверг. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам первого заседания Совета Думы в среду.

"Совет Государственной думы принял решение вынести данный законопроект на пленарное заседание уже завтра", - отметил Володин.

Речь идет об инициативе, которая запрещает банкам списывать единовременные социальные выплаты государства в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия". Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.

"Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года", - подчеркнул Володин. Он отметил, что законопроект усиливает защиту социальных выплат от списания по исполнительному производству. "Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении", - подчеркнул Володин.

Согласно документу, даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврат. "Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно", - напомнил Володин.