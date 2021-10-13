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Мировые цены на нефть

Новак считает, что цена нефти может достигнуть $100 за баррель

Вице-премьер отметил, что Россия надеется на балансировку ситуации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак допустил, что цена нефти может достигнуть $100 за баррель при определенных условиях, но Россия надеется на балансировку ситуации. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Сегодня цена уже $83, цены не стоят на месте, они либо верх идут, либо вниз. Они могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеюсь, что ситуация будет сбалансирована", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы на достижение цены нефти $100 за баррель.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияМировые цены на нефть
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