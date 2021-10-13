Центр поддержки проектов в области искусственного интеллекта создадут в Тамбовской области

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Региональный центр поддержки значимых проектов в области искусственного интеллекта создадут в Тамбовской области. Соответствующее соглашение дистанционно было подписано между врио губернатора Максимом Егоровым и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" в рамках форума "Инфотех", который проходит в Тюмени, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

"Подписанное соглашение направлено на создание и обеспечение функционирования в Тамбовской области регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил в ходе видеосвязи с участниками форума руководитель Тамбовской области Максим Егоров, цифровизация является приоритетным направлением деятельности администрации региона. Он подчеркнул важность современных технологий в улучшении жизни людей, налаживании более эффективных каналов коммуникации между властью и обществом.

В этом году форум "Инфотех" проходит 13-14 октября. Заявки для участия в форуме подали более 1,5 тыс. человек. На выставке "Инфотеха" представлены 50 стендов с новейшими IT-решениями, сервисами и услугами. Форум является одной из крупнейших площадок, где встречаются IT-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. Также на форуме проходят дискуссионные площадки, панельные дискуссии и круглые столы.