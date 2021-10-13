На Украине считают, что более 90% промкомпаний станут убыточными из-за цен на газ

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Более 90% предприятий разных отраслей на Украине, использующих природный газ в производстве, станут убыточными из-за высоких цен. Об этом говорится в сообщении Федерации работодателей Украины со ссылкой на проведенный опрос среди 100 компаний - потребителей газа, работающих в 20 отраслях промышленности.

"Результаты опроса показали, что в октябре этого года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний. В ноябре их количество может достичь уже катастрофических 96%. И это при том, что при цене газа, которая сложилась в течение января - июля, они были прибыльными", - отмечает Федерация работодателей Украины.

Сообщается, что почти 50% опрошенных компаний планируют остановить производство или сократить его, если цена газа останется на уровне октября или повысится. Подчеркивается, что в сложившихся условиях у большинства компаний нет возможности заменить природный газ на другие энергоресурсы.

"Уже сейчас украинские товаропроизводители вынуждены реагировать на стремительный рост цены на природный газ. Как следствие, произойдет следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях", - подчеркивается в сообщении.

В федерации отметили, что на прошлой неделе ряд промышленных потребителей получили предложения приобретать газ на уровне 56 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (более 2,1 тыс. долларов), что почти в семь раз выше, чем в январе текущего года.

В сообщении говорится, что в ходе опроса особое внимание уделялось отраслям промышленности, в которых на 31 декабря 2020 года доля газа в себестоимости продукции превышала 7%.