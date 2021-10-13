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Пандемия COVID-19

В "Опоре России" считают, что система QR-кодов ударит по сфере фитнеса и общепиту

Бизнесу требуются какие-то дополнительные меры поддержки, к примеру, снижение налогов для этих отраслей на уровне региона, заявил президент объединения Александр Калинин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Распространение системы QR-кодов в субъектах России нанесет удар бизнесу, особенно сфере общественного питания, развлечениям и фитнесу. Такое мнение в среду ТАСС высказал президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Это ударит по бизнесу, особенно - общепит, сфера развлечений <…> К примеру, кинотеатры, сфера фитнеса - они и так еле восстановились. Поэтому, когда вводится такая мера, нужно собрать предпринимателей из этой сферы и выслушать их опасения, аргументацию, разъяснить, как это будет работать. Но для бизнеса это точно удар и кратное снижение выручки. Конечно, им требуются какие-то дополнительные меры поддержки, к примеру, снижение налогов для этих отраслей на уровне региона", - сказал он.

Как сообщалось ранее, различные ограничения введены или анонсированы в октябре в ряде регионов РФ. Например, в Татарстане с 11 октября введены QR-коды для посещения, в частности, ресторанов, торговых центров, спортзалов. В Калининградской области с 8 октября предприятия общепита обслуживают посетителей по QR-кодам, с 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, культурные учреждения, кинотеатры.

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