"Роснано" поддерживает создание участниками отрасли Российского водородного союза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Крупнейшие участники отрасли водородной энергетики (крупные энергетические, нефтегазовые и технологические компании, финансовые организации) обсуждают возможность создания Российского водородного союза для координации усилий по развитию отрасли и взаимодействия на внутреннем и международном рынках. Об этом заявил в среду на круглом столе "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом" Российской энергетической недели руководитель инвестиционного дивизиона Группы "Роснано" Алишер Каланов.

"Мы находимся в той точке, когда водородная отрасль только начинает свое формирование. С одной стороны, у нас есть уникальные конкурентные преимущества, с другой - четкие экономические стимулы. Отмечу, что крупнейшие участники отрасли, бизнес которых непосредственно связан с водородной тематикой, разделяют наше мнение о необходимости формирования профессионального отраслевого объединения, и планируют в ближайшей перспективе создать Российский водородный союз для координации деятельности и взаимодействия на российском и международном рынках", - сказал Каланов.

Он также отметил, что сегодня государством, бизнесом и наукой разрабатывается комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики в РФ. В состав рабочей группы вошли крупнейшие компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации и институты развития - всего порядка 30 компаний. Работа ведется при координации "Роснано" и с максимальной интеграцией в повестку межведомственной рабочей группы.

"Планируется, что в декабре 2021 года программа будет представлена правительству РФ и органам исполнительной власти. По предварительным оценкам, ежегодная выручка отрасли составит от 30 до 60 млрд долларов, а экспорт российского водорода - от 2 до 12 млн тонн к 2035 году", - отметили в "Роснано".

При этом группа в партнерстве с Enel приступила к подготовке первого в стране проекта по производству "зеленого" водорода на базе ветростанции в Мурманской области. Также совместно с казахским фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" планируется развивать решения по улавливанию двуокиси углерода (СО2) и производству "голубого" водорода. До конца 2021 года будет проведена детальная проработка проектов для определения основных параметров.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.