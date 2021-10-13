"Силовые машины" не ведут переговоров о выходе из СП с Siemens

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Силовые машины" в настоящее время не ведут переговоров о выходе из компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens). Об этом журналистам сообщил глава "Силовых машин" Александр Конюхов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы сейчас не ведем никаких переговоров. Мы миноритарный акционер и не занимаемся операционной деятельностью", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Силовые машины" могут продать свою 35-процентную долю в СТГТ.

О российских газовых турбинах большой мощности

В России нет собственной технологии производства газовых турбин большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), но низкая степень локализации этих машин пока не позволяет им попасть в программу.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.