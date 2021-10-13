В Чечне планируют в 2022 году отремонтировать 300 км дорог и реконструировать мосты

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2022 году отремонтировать 300 километров автодорог и реконструировать восемь мостов в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель председателя правительства - министр автомобильных дорог региона Абубакар Тумхаджиев.

"В 2022 году планируется реализовать проекты реконструкции восьми мостов и пяти участков региональных дорог общей протяженностью почти 30 километров. Планируется отремонтировать 300 километров автодорог, из них 45 километров - капитально. Масштабными станут проекты реконструкции 8-километрового участка автодороги Серноводское - Грозный и объезда села Герменчук протяженностью более 4,5 километра. Оба участка расширим с двух до четырех полос движения, а встречные потоки разделим осевым ограждением", - отметил Тумхаджиев.

По его словам, в строительном сезоне 2023 года планируется реконструкция объезда города Шали и строительство объезда села Сержень-Юрт. "Двухполосная объездная Шали не справляется с интенсивностью движения, резко возросшей из-за открытия спортивно-туристического комплекса "Кезеной-Ам" и развитием сельских поселений Веденского района. Продолжением маршрута данной дороги станет обход Сержень-Юрта", - добавил вице-премьер правительства.

Он отметил, что реконструкция автодороги в рамках нацпроекта позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, увеличить пропускную способность участка автодороги, а также значительно улучшить экологическую обстановку в жилой зоне.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".