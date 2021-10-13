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СМИ: обвиненный в коррупции глава Нацбанка Словакии останется на посту

Петер Кажимир отвергает обвинения и считает необходимым защищать свои честь и достоинство, сохраняя за собой высокий пост

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Национального банка Словакии, министр финансов республики в 2012-2019 годах Петер Кажимир не намерен покидать пост главы финансового регулятора республики. Об этом сообщило в среду Словацкое радио.

Кажимир отказался прислушаться к совету президента Словакии Зузаны Чапутовой, которая ранее в среду заявила, что в ситуации, в которой оказался глава Нацбанка, она бы "очень серьезно задумалась о выходе в отставку". Руководитель финансового регулятора отвергает обвинения и считает необходимым защищать свои честь и достоинство, сохраняя за собой высокий пост.

Между тем словацкая прокуратура подтвердила, что Петер Кажимир обвинен полицией в коррупции. Он подозревается в участии в попытке подкупа бывшего главы Финансового управления республики Франтишека Имрече. Как утверждает сам Имрече, Кажимир передал ему взятку в €50 тыс.

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