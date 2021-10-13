Nordwind возобновит сообщение между Краснодаром и Тель-Авивом после перерыва в 1,5 года

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind возобновит сообщение между Краснодаром и Тель-Авивом в ноябре этого года после полуторагодового перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

"28 ноября Nordwind возобновит авиасообщение с Тель-Авивом из Краснодара. Для аэропорта кубанской столицы это традиционное направление, которое было прервано в начале марта 2020 года в связи с пандемией и введением карантинных мер в государстве Израиль", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Из Краснодара самолет будет вылетать в 18:35, прибывать в Тель-Авив в 20:25. Через час борт будет отправляться обратно.

"Полеты будут выполняться на судах Boeing 737-800", - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) имени Екатерины II - один из крупнейших аэропортов юга России и воздушные ворота столицы Кубани. Расположен на восточной окраине Краснодара в 12 км от его центра. Занимает девятое место среди российских аэропортов по числу обслуженных пассажиров. Годовой пассажиропоток превышает 4,5 млн человек.