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Российская энергетическая неделя - 2021

Минэнерго призывает исключить потребление электричества майнерами по тарифам для населения

Министерство прорабатывает данный вопрос

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии майнерами криптовалюты по пониженным тарифам для населения необходимо исключить, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимым исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения", - отметил он.

Шульгинов добавил, что министерство в настоящее время прорабатывает данный вопрос.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой об установлении регуляторных особенностей майнинга, в частности в сфере энергопотребления. При этом одним из вариантов, по его мнению, может стать введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для населения на уровне регионов по аналогии с Крымом и Севастополем.

Кобзев также сообщил, что энергопотребление в регионе в 2021 году может на 159% превысить показатель прошлого года из-за лавинообразного роста активности "черных" майнеров.

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РоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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