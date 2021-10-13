Хабиров: в Уфе нужно построить еще три моста для развития транспортной инфраструктуры

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Развитие транспортной инфраструктуры Уфы требует строительства еще трех мостов из-за расположения города в окружении трех рек. При этом в данный момент ведутся работы на двух крупных объектах, написал глава Башкирии Радий Хабиров во "ВКонтакте" в среду.

"Впервые в истории республики параллельно ведем два крупных проекта. Достраиваем мост-вставку через реку Белую в Уфе. Скоро откроем и пустим там движение. Тут же начнем ремонт арочного моста. Планомерно достраиваем Восточный выезд. Добились кредитования проекта Южных ворот Уфы. При этом нам нужно построить еще три моста в Уфе - в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и в направлении Демы (Демский район города)", - сообщил Хабиров.

По его словам, территория Уфы, находящейся в окружении рек Белая, Дема и Уфа, требует постоянного развития транспортной инфраструктуры - строительства мостов.

Проект "Южные ворота города Уфы" предполагает строительство новых путепроводов, мостов и расширение нескольких улиц. На эти цели будет направлено почти 9 млрд рублей из средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд") - объект капитального строительства в транспортной системе России. Проект реализуется по концессионному соглашению, и предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля, строительство мостового перехода через реку Уфу и скоростной автомобильной дороги, а также создание системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.