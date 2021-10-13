Белорусская "дочка" "Транснефти" может приостановить работу из-за действий властей страны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Транснефть" допускает приостановку деятельности дочернего предприятия в Белоруссии - "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Белоруссию в Венгрию и Латвию, на фоне действий белорусских властей. Об этом сообщил журналистам президент компании Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

"К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем. Мы проведем очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы. Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 4 ноября может пройти заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Как отмечалось ранее, увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 2021 года может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации "Запад-Транснефтепродукта". С начала года Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, - с 18% до 50% и ввел экологический налог.

"Предприятие обескровлено, там работает 700 человек белорусских граждан, и предприятие работает в "минус". Конечно, эта ситуация не может устраивать "Транснефть", - подчеркнул Токарев.

"Транснефть" считает, что экономическое положение ее "дочки" "усугублено рукотворно" властями Белоруссии, добавил президент "Транснефти".

"Запад-Транснефтепродукт" осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии, по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Белоруссии.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.