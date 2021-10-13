МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P улучшило рейтинги пяти российских банков, а также подтвердило рейтинги некоторых кредитных организаций, говорится в сообщении агентства.

"Мы предприняли ряд позитивных рейтинговых действий в отношении 14 российских банков и нескольких связанных с ними финансовых организаций", - отмечают аналитики S&P.

По их оценкам, более быстрое восстановление экономики предотвратило ухудшение качества активов российских банков и способствовало восстановлению их прибыльности. Российские банки имеют достаточно капитала и ликвидности, длительная фаза восстановления в секторе закончилась, и теперь, как полагают аналитики, система находится в фазе роста.

Так, S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Союз" (до "BB-" с "B +", прогноз - "стабильный"); долгосрочный и краткосрочный рейтинги Газпромбанка, а также двух его структур (до "BBB-/A-3" с "BB+/B", прогноз - "стабильный"); долгосрочный и краткосрочный рейтинги Альфа-банка (до "BBB-/A-3" с "BB+/B", прогноз - "стабильный"); долгосрочный рейтинг банка "ЦентроКредит" (до "B+" с "B", прогноз - "стабильный").

Долгосрочный рейтинг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) повышен до "B" с "B-", краткосрочный - подтвержден на уровне "B", прогноз - "стабильный". Кроме того, повышен долгосрочный рейтинг концерна "Россиум" (является головной компанией Московского кредитного банка, до "B+" с "B", прогноз - "стабильный"). Были подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ВТБ ("BBB-/A-3", прогноз - "стабильный"), а также повышен рейтинг эмиссии субординированного долга банка до "B" с "B-".

Подтверждены долгосрочный и краткосрочный рейтинги МКБ ("BB/B", прогноз - "стабильный"); рейтинги долгосрочных и краткосрочных кредитных облигаций Совкомбанка ("BB/B", прогноз - "позитивный") и "РН-банка" ("BB +/B", прогноз - "стабильный"); долгосрочные и краткосрочные рейтинги Райффайзенбанка ("BBB-/A-3", прогноз - "стабильный"); рейтинги банка "Юникредит" - ("BBB-/A-3", прогноз - "стабильный"); "стабильным" прогнозом, "РН-банка" - "BB+/B" со "стабильным" прогнозом.

Также улучшены прогнозы со "стабильного" на "позитивный" для рейтингов "Ренессанс кредита", "Русского стандарт" и Промсвязьбанка.

Прогноз по банковскому сектору

S&P повысило прогноз по чистой прибыли банков РФ по итогам 2021 года. По оценкам аналитиков, она может составить 2-2,2 трлн рублей (около $30 млрд, на 30% выше относительно прошлого прогноза) при сохранении текущей экономической и геополитической ситуации.

За последние 18 месяцев рост корпоративного кредитования в России ускорился и к сентябрю 2021 года корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 23%. Агентство ожидает, что общий среднегодовой рост показателя будет опережать экономический рост и может достичь примерно 10% в 2021-2022 годах.

При этом рост портфеля розничных кредитов, особенно в сегменте необеспеченных потребкредитов, к концу 2021 года замедлится до 15-20% из-за роста процентных ставок, а также корректирующих мер ЦБ в июле и октябре 2021 года. Доля проблемных кредитов в сегменте розничного кредитования в 2021-2022 годах может стабилизироваться на уровне 4,3-4,5%.