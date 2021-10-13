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В МВФ считают, что высокие темпы инфляции будут носить временный характер

Однако такой прогноз возможен при условии ускоренного восстановления экономики, добавили в фонде

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Высокие темпы роста инфляции в мире будут носить временный характер при условии, что вакцинирование населения от COVID-19 и восстановление экономики ускорятся. Об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ).

"Мы ожидаем, что они [высокие темпы роста инфляции] будут временными, но это зависит от наших ожиданий, что мы ускорим вакцинацию [от COVID-19] и ускорим восстановление [мировой экономики там], где оно отстает", - подчеркнула глава фонда, добавив, что ее организация внимательно следит за инфляцией в мире.

При этом, по ее словам, такие факторы, как стихийные бедствия, могут повлиять на цены, в особенности на продовольствие, и привести к их повышению. Во время своего выступления Георгиева вновь указала на большой разрыв в темпах восстановления развитых и развивающихся стран, который "повышает вероятность сбоев в функционировании производственно-сбытовых цепей".

Во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат указала на значительную неопределенность в отношении уровня инфляции и перспектив восстановления мировой экономики.

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