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Российская энергетическая неделя - 2021

Дюков допустил сезонное снижение цен на нефть без дополнительных действий ОПЕК+

Глава "Газпром нефти" сообщил, что есть много факторов, влияющих на уровень цены нефти

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Цены на нефть могут снизиться без дополнительных действий ОПЕК+ благодаря сезонным факторам. Об этом заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах "Российской энергетической недели".

"В принципе, да. Мы же входим в зиму. Есть сезонное традиционное снижение потребления нефти и нефтепродуктов. В совокупности это окажет влияние", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли снижение цен нефти без дополнительных действий со стороны ОПЕК+.

При этом, Дюков отметил, что факторов, влияющих на уровень цены нефти, много. "Поэтому сейчас уверенно сказать, что будет с ценами, достаточно сложно", - резюмировал глава "Газпром нефти".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.

Теги
РоссияДюков, Александр ВалерьевичРоссийская энергетическая неделя - 2021
Российская энергетическая неделя - 2021
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