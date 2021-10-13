Чибис: энергетическая концессия ТОР "Столица Арктики" не повлияет на рост тарифов

ТАСС, 13 октября. Арктическая концессия для создания центра электропитания проектов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" не повлияет на рост тарифов для потребителей Мурманской области. Об этом в среду журналистам сказал губернатор региона Андрей Чибис в кулуарах Российской энергетической недели.

"Энергетическая концессия [необходима], чтобы обеспечить "розеткой" наши проекты на западном берегу Кольского залива, в Кольском и Печенгском районах. У нас сейчас в рамках территории опережающего развития появляются новые мощности, новые порты строятся. К ним мы тянем новую железную дорогу, и важно, чтобы одновременно с этим опережающими темпами были построены электросети сразу для всех проектов, приходит новый инвестор или действующий, подключается сразу в "розетку", и это не сказывается на росте тарифов действующих потребителей Мурманской области", - сказал Чибис.

По словам главы Мурманской области, план по энергетической концессии уже сформирован. "Сегодня он был утвержден, мы над ним работали несколько месяцев, сейчас есть предварительные расчеты по финансовой модели. Договор Арктической концессии заключают компания "Россети" и Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, компенсировать концессию поэтапно будет федеральный бюджет", - добавил он.

Как ранее заявлял Чибис, по предварительным расчетам, общая стоимость концессии оценивается в 4,7 млрд рублей, а суммарная мощность, которая требуется для реализации проектов ТОР "Столица Арктики" и резидентов Арктической зоны РФ, составляет 214 МВт, однако финальный проект центра питания планируется создать с запасом мощности, чтобы сразу обеспечивать электроэнергией будущие инвестпроекты.

Сейчас, по информации региональных властей, в Мурманской области статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" получили девять компаний с объемом инвестиций 96,8 млрд рублей, а статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) получили 80 проектов с проектами на 94,5 млрд рублей.

"Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития, на которую распространены преференции, действующие на Дальнем Востоке, создана на территории города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, а также полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.