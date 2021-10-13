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"Оператор ГТС Украины" утверждает, что газовая система страны не изношена

Владимир Путин ранее выступил с заявлением, что увеличивать еще сильнее транзит через украинскую ГТС опасно, так как ее износ составляет выше 80%

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" утверждает, что газотранспортная система (ГТС) страны не изношена, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило в среду издание УНН со ссылкой заявление компании.

"Информация, озвученная президентом РФ относительно "изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности", - заявили в компании.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели выступил с заявлением о том, что увеличивать еще сильнее транзит через украинскую ГТС опасно, так как ее износ составляет выше 80%.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраина
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