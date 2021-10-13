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Годовая инфляция в России в сентябре возросла до 7,4%

По данным Банка России, большую роль сыграла динамика цен на плодоовощную продукцию

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в сентябре возросла до 7,4%, большую роль сыграла динамика цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов ЦБ РФ.

"Годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Прогноз инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время", - отмечает регулятор.

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