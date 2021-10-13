В Молдавии заявили, что переговоры с РФ по газу надо вести и на политическом уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии должны на политическом уровне начать переговоры с Россией о поставках газа, чтобы достичь результата в этом процессе. Таким мнением в среду в беседе с корреспондентом ТАСС поделилась глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный на полях Третьего Евразийского женского форума.

"Эти переговоры нужно вести, наверное, и на политическом уровне, потому что на техническом уровне, я знаю, что был вице-премьер (Андрей Спыну - прим. ТАСС), на первом этапе, насколько мне известно, еще ни о чем не договорились", - сказала она. Гречаный подчеркнула, что Россия является для Молдавии единственным поставщиком газа. "Как бы мы не крутили, у нас "Газпром" - единственный поставщик, и если мы от другого [поставщика] будем получать через Румынию или из других источников, все равно, это будет российский газ", - отметила она.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что ни она, ни правительство Натальи Гаврилицы не будут вести переговоры о ценах на газ с "Газпромом", так как этим должно заниматься руководство молдавско-российского предприятия "Молдовагаз".

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября на время переговоров. По нему в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.

Однако после того, как цена на газ увеличилась, на переговоры в Санкт-Петербург все же полетел вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. По итогам встречи с зампредседателя правления "Газпрома", гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой, он заявил, что Молдавия хочет сохранить прежнюю схему формирования цены на газ, но признал, что правительство готовит программу поддержки населения в связи с предстоящим ростом тарифов.

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что правительство начало переговоры с "Газпромом" слишком поздно и упустило шанс договориться о выгодной для республики цене.