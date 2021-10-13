МВФ считает, что развитые страны смогут предоставить бедным государствам СДР на $100 млрд

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Развитые страны - участницы Международного валютного фонда (МВФ) могут предоставить нуждающимся государствам СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) в кредит или на безвозмездной основе в размере $100 млрд. Об этом заявила в среду глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ).

"Была поставлена цель предоставить нуждающимся странам $100 млрд в виде кредитов на льготных условиях от государств, у которых есть СДР, но они им не нужны", - отметила она. Георгиева напомнила, что ранее Исполнительный совет фонда одобрил выделение государствам СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Организация также планирует создать новый трастовый фонд, который позволит обеспеченным странам жертвовать или давать в кредит под низкий процент свою долю СДР большему числу государств, а не только странам с низким уровнем дохода, которые сейчас имеют право на такую помощь. Георгиева также рассказала, что фонд принимает меры для повышения прозрачности использования СДР.