{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВФ считает, что развитые страны смогут предоставить бедным государствам СДР на $100 млрд

Организация также планирует создать новый трастовый фонд, который позволит обеспеченным странам жертвовать или давать в кредит под низкий процент свою долю СДР большему числу государств, а не только странам с низким уровнем дохода

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Развитые страны - участницы Международного валютного фонда (МВФ) могут предоставить нуждающимся государствам СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) в кредит или на безвозмездной основе в размере $100 млрд. Об этом заявила в среду глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ).

"Была поставлена цель предоставить нуждающимся странам $100 млрд в виде кредитов на льготных условиях от государств, у которых есть СДР, но они им не нужны", - отметила она. Георгиева напомнила, что ранее Исполнительный совет фонда одобрил выделение государствам СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Организация также планирует создать новый трастовый фонд, который позволит обеспеченным странам жертвовать или давать в кредит под низкий процент свою долю СДР большему числу государств, а не только странам с низким уровнем дохода, которые сейчас имеют право на такую помощь. Георгиева также рассказала, что фонд принимает меры для повышения прозрачности использования СДР.

Теги
Георгиева, Кристалина
Российская энергетическая неделя - 2021
Кабмин продолжает прорабатывать вопрос доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа
Ранее сообщалось, что глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом"
Читать полностью