Курганские власти направили документы в Минсельхоз РФ для оценки ущерба из-за засухи

ТАСС, 13 октября. Курганские власти направили документы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для проведения оценки ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям региона от чрезвычайной ситуации - засухи. Об этом сообщили ТАСС в среду в департаменте агропромышленного комплекса региона.

В Курганской области с 27 июля практически до конца августа был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Ранее в департаменте экономического развития области сообщили ТАСС, что, по предварительной оценке, ущерб составит 5,6 млрд рублей - на площади 137 тыс. га урожай погиб, на 297 тыс. га пострадал.

"Для проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей региона от чрезвычайной ситуации природного характера в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направлены обосновывающие документы", - сообщили в департаменте.

В правительстве пояснили, что в регионе в этом году сложились крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для возделывания сельскохозяйственных культур. Уточняется, что из 5,6 млрд рублей потерь 1,6 млрд рублей составят убытки по погибшим посевам, 4 млрд рублей - по угнетенным. В основном погибли зерновые и зернобобовые культуры.

Сейчас, по данным властей, уборочные работы находятся в стадии завершения и составляют 99% по зерновым и зернобобовым культурам, по масличным - 89%. "Зерновых и зернобобовых собрано в первоначальном оприходованном весе 1 041 тыс. тонн (на аналогичную дату 2020 года - 1 457 тыс.), урожайность составляет 10,9 ц/га. Масличных культур собрано 112 тыс. тонн (в 2020 году - 90 тыс.), урожайность - 8,6 ц/га. Овощей собрано 21 тыс. тонн (22,3 тыс. тонн), урожайность - 495,5 ц/га, картофеля - 62 тыс. тонн (67,7 тыс. тонн), урожайность 169,5 ц/га. Полученного урожая будет достаточно для самообеспечения региона", - сообщили в департаменте, добавив, что вывоз сельскохозяйственной продукции урожая 2021 года будет ниже уровня прошлого года.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.