ФАС внепланово проверяет производителя лакокрасочных материалов BASF

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ФАС России проводит внеплановую проверку производителя лакокрасочных материалов BASF, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"Компания подозревается в антиконкурентных действиях, что могло привести в конечном итоге к подорожанию материалов на рынке химической промышленности", - говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверки и анализа всей полученной информации.

15 сентября ФАС сообщила о проведении совместно с Федеральной налоговой службой детальных проверок на рынке стройматериалов и смежных с ним рынках.