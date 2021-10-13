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ФАС внепланово проверяет производителя лакокрасочных материалов BASF

Компанию подозревают в антиконкурентных действиях, что могло привести в конечном итоге к подорожанию материалов на рынке химической промышленности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ФАС России проводит внеплановую проверку производителя лакокрасочных материалов BASF, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"Компания подозревается в антиконкурентных действиях, что могло привести в конечном итоге к подорожанию материалов на рынке химической промышленности", - говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверки и анализа всей полученной информации.

15 сентября ФАС сообщила о проведении совместно с Федеральной налоговой службой детальных проверок на рынке стройматериалов и смежных с ним рынках.

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