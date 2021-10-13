Совет торговых центров просит власти Татарстана отсрочить штрафы за отсутствие QR-кодов

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Российский совет торговых центров обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отложить на три недели введение штрафов за допуск посетителей без QR-кодов и за отсутствие таких кодов у персонала. Соответствующее письмо направлено в среду в адрес главы республики.

"Учитывая, что допуск с предъявлением персональных QR-кодов введен в Республике Татарстан впервые, по поручению участников рынка торговой недвижимости просим вас не применять штрафных санкций к персоналу торговых центров и арендаторам их площадей на срок не менее трех недель с даты введения допуска с предъявлением персональных QR-кодов", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, главу республики просят разъяснить порядок выполнения новых ограничений, в частности, процедуру сверки QR-кодов и паспортных данных посетителей. "Полномочий сотрудников торгового центра для этого недостаточно. Будет ли организовано дежурство сотрудников полиции и Росгвардии на входах в торговые центры?", - говорится в обращении.

Письмо подписано президентом Российского совета торговых центров Дмитрием Москаленко. Копии также отправлены заместителю министра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову и министру промышленности и торговли Татарстана Альберту Каримову.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) является профессиональной организацией девелоперов, архитекторов, специалистов по маркетингу, управляющих, владельцев торговых центров и операторов розничной сети, общепита и услуг. Совет был создан в июне 2002 года.

Ситуация в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и некоторых других общественных мест.

Введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе, для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев.