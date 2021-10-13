Стоимость куриных яиц в России за неделю выросла на 3,3%

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России за неделю с 5 по 11 октября 2021 года выросла на 3,3%, стоимость куриного мяса - на 1,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 3,3%, в том числе в 63 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%, в 20 субъектах - на 5,1-12,3%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре цены на яйца куриные снизились на 0,6%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,5%. Кроме того, за период с 5 по 11 октября 2021 года выросли цены на крупу гречневую - на 0,9%; колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, сметану - на 0,7%; муку пшеничную - на 0,6%; свинину, колбасы вареные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные - на 0,5%. Также увеличились цены на масло сливочное, молоко пастеризованное, хлеб ржаной, рис, макаронные изделия, печенье - на 0,4%; говядину, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, творог жирный, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%; вермишель - на 0,2%; маргарин, консервы овощные для детского питания, водку - на 0,1%.

Как отметили в ведомстве, цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,5%, на масло подсолнечное - в среднем на 0,1%.

Как сообщили в Росстате, за прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%, в том числе на огурцы - на 10,9%, помидоры - на 9,7%, картофель - на 4,4%, капусту белокочанную - на 0,2%. В то же время подешевели: яблоки - на 1,4%, морковь - на 1%, лук репчатый - на 0,3%. По данным Росстата, за неделю снизились цены на чай черный - на 0,7%, пшено - на 0,2%, баранину и рыбу мороженую - на 0,1%.