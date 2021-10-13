В Воронежской области возобновили работу непродовольственных рынков

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили возобновить работу непродовольственных рынков, закрытых с 9 октября из-за угрозы заражения коронавирусом. Также без QR-кодов разрешили посещать кафе в аэропортах, вокзалах и объектах дорожного сервиса, сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Розничные рынки возобновляют свою работу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что с 9 октября в Воронежской области из-за угрозы заражения короанавирусом закрыли вещевые рынки, концертные площадки и ввели запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий. Как уточняется в сообщении, возобновить работу рынки могут с 14 октября.

Также сообщалось, что с 11 октября в регионе введена система пропуска по QR-кодам в некоторые учреждения, теперь власти разрешили применять и сертификат о вакцинации против COVID-19. "Без QR-кодов и сертификатов о вакцинации можно посещать заведения общепита на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов. В санаториях, гостиницах, базах отдыха, домах отдыха и иных подобных объектах разрешается размещение постояльцев - при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или справки о медотводе от вакцинации, действующей на дату заезда", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 141 252 случая заражения коронавирусом, выздоровели 115 138 человек, 6 248 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, с 11 октября введена самоизоляция для людей старше 65 лет, с 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.