Русских: сжатые сроки достижения углеродной нейтральности могут навредить бизнесу

ТАСС, 13 октября. Сжатые сроки по достижению углеродной нейтральности могут негативно сказаться на ситуации в бизнесе, так как масштаб "зеленой повестки" в регионах зависит в большинстве случаев от компаний, которые там работают. Такое мнение высказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время "Российской энергетической недели".

Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Термин "углеродная нейтральность" подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

"Конечно, хотелось бы, чтобы это [достижение углеродной нейтральности] случилось как можно раньше. Но если реально посмотреть, сколько нужно в это вложить, сколько компании должны вложить, наверное, лучше горизонт сделать шире, чтобы экономически они не пострадали", - сказал Русских, отвечая на вопрос, готова ли Ульяновская область к 2060 году стать углеродно нейтральной.

По его словам, регион находится на передовой по достижению углеродной нейтральности.

Один российский регион - Сахалинская область - уже запустил эксперимент по достижению углеродной нейтральности. На его территории работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого" угля и "зеленого" СПГ, строят ветропарк и геотермальные электростанции.