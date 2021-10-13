Эксперты: северный завоз грузов нуждается в федеральной поддержке и логистических центрах

ТАСС, 13 октября. Организация северного завоза грузов на труднодоступные территории крайнего Севера нуждается в федеральном участии и создании единых логистических центров. Это позволит избежать проблем со срывами сроков доставки и снизить цены на продукты, считают представители руководства регионов, принимавших участие в среду в круглом столе в Совфеде на тему "Северный завоз: совершенствование механизмов государственной поддержки".

"В целях обеспечения продовольственной безопасности субъектов крайнего Севера и тех субъектов, куда осуществляется северный завоз, [необходимо] возобновить федеральную поддержку северного завоза. Создать на основе государственно-частного партнерства единый логистический центр или единого оператора или пул операторов, которые будут осуществлять северный завоз". - сказал замгубернатора Чукотского АО Виктор Бочкарев. Он также предложил проработать вопрос субсидирования затрат на покупку или строительство новых судов взамен сданных на утилизацию для участников северного завоза.

Северный завоз осуществляется в местностях с ограниченными сроками завоза грузов, расположенных на территории 25 регионов России. Основной объем завоза приходится на четыре региона - Якутию, Чукотку, Магаданскую область и Красноярский край. Ежегодно так обеспечивается снабжение около 3 млн человек.

Важную роль в доставке грузов во многих регионах с северным завозом играет морской и речной транспорт, несмотря на то, что период навигации на севере ограничен иногда двумя неделями. По словам Бочкарева, зачастую эта работа для частных транспортных кампаний становится побочной деятельностью в период, когда нет более выгодных коммерческих предложений. Так, Чукотка в этом году столкнулась с дефицитом морских судов для фрахта и нехваткой мощностей порта Владивостока.

"Коллеги приводят простые аргументы: "Открылся Китай, а нам туда ближе и короче". Для сравнения: доставка одного 20-футового контейнера на территорию Чукотки обходится порядка 250 тыс. рублей, а в Китай аналогичный контейнер - уже 850 тыс. рублей. И мы понимаем, где у нас все суда находятся", - сообщил замгубернатора Чукотки.

Зампредседателя государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев предложил возродить идею создания федерального фонда государственной поддержки завоза продуктов в районы крайнего Севера. Эти средства могли бы направлять на компенсации для малого и среднего бизнеса, который занимается межрайонной и внутрирайонной доставкой социально значимых товаров. Кроме того, субсидии на транспортные расходы могли бы получить предприятия, которые отвечают за обеспечение лекарствами и медизделиями.

"Сегодня обеспечение отдаленных районов продовольственными товарами осуществляется предпринимателями, централизованного завоза, конечно, как и у многих, нет, - рассказала врио зампредседателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. - Фактически сегодня предприниматель самостоятельно должен договориться с судном, самостоятельно его заполнить, направить. Одна из первых проблем - это отсутствие регулярного сообщения. Мы вынуждены опираться на момент времени, когда судно наполнится, когда груза будет достаточно, чтобы оно выдвинулось", - сообщила она.

Пути снижения цен на продукты

По словам Морозовой, транспортные расходы сегодня составляют до 80% стоимости продуктов, которые привозят в рамках северного завоза. Одним из решений проблемы участники обсуждения считают строительство транспортно-логистических центров в Арктике. Положительный опыт здесь уже есть в одном из районов Якутии, где открылась первая подобная точка. Глава Нижнеколымского района республики Валерий Сентяков привел в пример разницу в ценах на овощи: если в райцентре килограмм картошки обходится в 700 рублей, то в появившейся новой торговой точке ее можно купить за 74 рубля.

"На следующий год торгово-логистические центры будут строиться в пяти арктических районах, в том числе и Нижнеколымском", - рассказал он.

Перспективы с доставки продуктов есть и у малой авиации, считает Сентяков. В этом году впервые за 30 лет овощи и фрукты были доставлены людям по воздуху. "Это сейчас выход и для почтовых грузов, и тундровых перевозок, и санрейсов. Это не затратно. Наш институт выпускает много авиаторов, поэтому я хотел бы, чтобы в нашем районе была самая сильная авиация", - добавил он.

На Камчатке добиться снижения цен удалось за счет субсидирования транспортных расходов предпринимателей. В отдаленных районах, где реализовывали пилотный проект, стоимость продуктов снизилась на треть. Эксперимент будет продолжен: отобрано 11 территорий, где через муниципалитеты бизнес получит поддержку, а в обмен установит цены, прописанные в договоре.

"Лучшие практики формируются, и мы их используем, но здесь необходим системный подход и выстраивание схожих, единых схем решения проблем для всех районов крайнего Севера. Здесь мы рассчитываем на развитие Северного морского пути и на роль Петропавловска-Камчатского как опорного порта в его развитии. Конечно, поддержим инициативу наших коллег по совершенствованию федерального законодательства", - сказала представитель камчатского руководства Юлия Морозова.