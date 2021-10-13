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Кишинев будут отапливать мазутом в целях экономии газа

Существующих резервов мазута хватит примерно на месяц, сообщили в правительстве страны

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Главный поставщик тепловой и электроэнергии в столицу Молдавии АО "Термоэлектрика" переведена на мазут в целях экономии газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду.

"Было отдано распоряжение о выделении мазута из госрезерва АО "Термоэлектрика", чтобы снизить потребление газа. Использование мазута началось с сегодняшнего дня и будет продолжено. Отмечу, что существующих резервов мазута хватит примерно на месяц", - сказал Спыну.

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