Кишинев будут отапливать мазутом в целях экономии газа

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Главный поставщик тепловой и электроэнергии в столицу Молдавии АО "Термоэлектрика" переведена на мазут в целях экономии газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду.

"Было отдано распоряжение о выделении мазута из госрезерва АО "Термоэлектрика", чтобы снизить потребление газа. Использование мазута началось с сегодняшнего дня и будет продолжено. Отмечу, что существующих резервов мазута хватит примерно на месяц", - сказал Спыну.