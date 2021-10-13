Урожай зерновых в Кировской области сократился на 23% в этом году из-за засушливой погоды

КИРОВ, 13 октября. /ТАСС/. Аграрии Кировской области, где летом наблюдалась засушливая погода, собрали 577,9 тыс. тонн зерна, что на 23% меньше показателей прошлого года, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Как сообщил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах завершены уборочные работы, регион оказался в числе лидеров ПФО в 2021 году по темпам уборки. Намолочено 577,9 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе (77% от объема прошлого года) при урожайности 19 ц/га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в хозяйствах региона заготовлено 18,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 201 ц/га. Подходит к завершению уборка прочих овощей. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 75,8 тыс. га, или на 97% от запланированной площади.