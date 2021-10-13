"Почта России" планирует открыть логистический хаб в Пулково в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. АО "Почта России" в 2023 году планирует открыть в петербургском аэропорту Пулково новый почтовый терминал, что позволит значительно ускорить обработку авиапочты. Об этом рассказал ТАСС в среду директор макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Дмитрий Серебренников.

"2023 год - для нас та точка, когда мы планируем выйти на производственную эксплуатацию этого объекта", - сказал Серебренников.

Строительство логистического комплекса должно занять около двух лет, с учетом необходимости согласования проекта. Новый хаб должен быть оснащен современными сортировочными автоматическими системами, которые бы максимально сократили сроки обработки почтовых отправлений, что особенно важно для растущих запросов онлайн-торговли.

По словам Серебренникова, благодаря этому проекту Пулково может стать логистическим центром для посылок, отправляющихся в города Прибалтики и Скандинавии не только из России, но и из третьих стран. Также на базе комплекса рассчитывают разместить бондовые склады, которые бы позволили хранить импортные товары неограниченное время без прохождения таможенной процедуры, что также существенно могло бы ускорить процедуру отправки и получения грузов.

Для реализации проекта "Почта России" заключила трехстороннее соглашение с правительством Петербурга и аэропортом Пулково, определяющее основные параметры нового логистического хаба.

Ранее заместитель директора по логистике макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Алексей Федоров рассказал ТАСС, что в 2023 году компания планирует в два раза расширить имеющийся автоматизированный сортировочный центр на юге Петербурга. С его модернизацией компания рассчитывает на 75% увеличить пропускную способность крупнейшего центра, обслуживающего северо-западные регионы страны.