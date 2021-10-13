Производители считают, что цены на овощи начнут снижаться через две-три недели

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Цены производителей на овощи могут начать снижаться через две-три недели, сообщил журналистам директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", - сказал он.

Как сообщили в Росстате, за прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%, в том числе на огурцы - на 10,9%, помидоры - на 9,7%, картофель - на 4,4%, капусту белокочанную - на 0,2%. В то же время подешевели: яблоки - на 1,4%, морковь - на 1%, лук репчатый - на 0,3%.

По словам Глушкова, на оптовые цены на овощи открытого грунта влияют два фактора. "Первый связан со сроками посева овощей - на две недели позже, чем обычно. Следовательно, сроки поступления продукции на рынок также сдвинулись", - объяснил он.

Второй фактор - неблагоприятные погодные условия. Минувший сентябрь был холодным и влажным, что не позволило в полной мере реализовать планы по сбору урожая. Посевные площади в 2021 году были увеличены, овощи на полях выросли, однако из-за плохой погоды уборка затягивается. Например, в некоторых ключевых регионах урожай собран только с 60-65% площадей, отметил Глушков.