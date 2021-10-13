Минэнерго США ожидает сохранения волатильности цен на газ в ближайшие месяцы

ТАСС, 13 октября. Цены на газ останутся волатильными в ближайшие месяцы на фоне низких запасов в хранилищах США и Европы и неопределенности в уровне сезонного спроса. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Беря во внимание низкий уровень запасов газа в хранилищах как в США, так и в Европе и неопределенность сезонного спроса, мы ожидаем сохранения волатильности цен на газ в ближайшие месяцы. Зимние температуры станут основным драйвером спроса и уровня цен", - указывается в отчете.

Газ дорожает на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на газ в Азии.

Так, 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

По итогам торгов 13 октября цена газа составила $1130 за 1 тыс. куб. м.