ЦБ: дефицит кадров в экономике РФ может привести к возникновению инфляционной спирали

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали, отмечается в материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Принципиально важно, чтобы рост заработных плат в экономике соответствовал росту производительности труда. Сложившийся дефицит кадров во многих отраслях может привести к возникновению инфляционной спирали "рост цен - рост зарплат - рост цен" и так далее. Тем не менее происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд", - отмечают эксперты ЦБ.