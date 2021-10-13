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ЦБ: дефицит кадров в экономике РФ может привести к возникновению инфляционной спирали

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали, отмечается в материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Принципиально важно, чтобы рост заработных плат в экономике соответствовал росту производительности труда. Сложившийся дефицит кадров во многих отраслях может привести к возникновению инфляционной спирали "рост цен - рост зарплат - рост цен" и так далее. Тем не менее происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд", - отмечают эксперты ЦБ.

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