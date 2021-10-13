Бразилия запросила у России увеличение поставки удобрений с 2022 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Бразилия начала переговоры об увеличении поставок удобрений из России с 2022 года. Об этом ТАСС сказал министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенту Албукерке в кулуарах Российской энергонедели.

"Я встречался здесь в Москве с моим коллегой, министром сельского хозяйства, наш запрос заключается в том, что нам нужно больше российских удобрений в следующем году. Переговоры только начались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр сказал, что Бразилия сейчас импортирует из России 70% всех удобрений. "Мы хотим увеличить этот объем, возможно, на 2-3%", - сказал он, но затруднился назвать точные объемы.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в Бразилии в 2022 году. При этом правительство страны предпринимает необходимые меры.

Согласно статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, Бразилия импортирует порядка 85% необходимых для сельхознужд удобрений. При этом, на минеральные удобрения приходится более половины бразильского импорта из России.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.