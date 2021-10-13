{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЦБ сообщили, что экономический рост в РФ в III квартале продолжился

Однако более медленными темпами

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экономический рост в России в III квартале продолжился, но более медленными темпами, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Макроэкономическая статистика, опережающие и опросные показатели экономической активности за август - сентябрь были неоднородными и неоднозначными. Тем не менее в совокупности они дают основания утверждать, что экономический рост в III квартале продолжился, но более медленными темпами", - отмечают аналитики департамента ЦБ.

Эксперты указывают, рост экономики в III квартале замедлился как в годовом, так и в квартальном выражении после окончания фазы активного восстановления.

По данным аналитиков ЦБ, косвенно о продолжении экономического роста, в том числе в ближайшей перспективе, указывает высокий уровень оптимизма в ответах бизнес-респондентов.

"Кроме того, на фоне энергетического кризиса в Европе и Китае сложилась благоприятная конъюнктура для экспорта российских энергоносителей и энергоемких товаров. О высоком внутреннем спросе свидетельствует дальнейшее быстрое расширение кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном сегменте, в том числе в сегменте МСП", - следует из материалов департамента регулятора.

Теги
Россия
Власти Самарской области начали закрывать предприятия, не исполнившие план вакцинации
В регионе к 1 сентября были обязаны пройти вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников некоторых отраслей. Согласно новым требованиям властей, доля вакцинированных работников должна составлять 80%
Читать полностью