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На получение грантов в сфере агротуризма претендуют три фермера Ставрополья

Власти региона уже подали заявки на рассмотрение Минсельхоза РФ

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Три заявки от Ставропольского края направлены на рассмотрение Минсельхоза РФ для получения грантов в сфере развития агротуризма. Об этом сообщил в среду замминистра сельского хозяйства края Виктор Фетисов.

"Агротуризм развивается, с 2022 года вводится новый вид государственной поддержки. Сегодня у нас есть претенденты, которые участвуют в этом конкурсе. Мы отобрали трех претендентов на этот конкурс и направили материалы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где пройдет оценка проектов. Победители получат гранты", - сказал он.

Грант "Агротуризм" вводится в России с 2022 года. В Минсельхозе РФ ранее сообщили, что гранты для фермеров составят до 10 млн рублей. Министерство ожидает к 2025 году роста числа участников сельского туризма до 3,5 млн.

Теги
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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