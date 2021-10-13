Молдавия компенсирует дефицит газа электроэнергией с Украины

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Молдавия получает в октябре примерно на треть меньше необходимых объемов газа из России, что частично компенсируется украинской электроэнергией. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Из-за того, что поставки газа в Молдавию примерно на 35% меньше необходимых объемов в октябре, мы получаем больше электроэнергии из Украины. Официального запроса нет, есть взаимосвязанный механизм, который функционирует. Эта электроэнергия поступает с Украины, но когда ситуация с газом стабилизируется, ее необходимо будет отдать", - сказал Спыну. Он пояснил, что электросети двух стран строились в рамках единой энергосистемы Советского Союза.

О дефиците газа на прошлой неделе сообщила газораспределительная компания "Молдовагаз". Там пояснили, что соглашение с "Газпромом" было продлено за несколько часов до его истечения, поэтому российский газовый холдинг не имел правовой основы для резервирования необходимых объемов природного газа в газотранспортной системе Украины. Это связано с тем, что в последний момент к переговорам подключились власти Молдавии, которые настаивают на снижении цены на газ.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" продлили истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября на время дальнейших переговоров. В этом месяце республика будет импортировать голубое топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. Власти Молдавии рассчитывают в среднем на 200-300 долларов за тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии.