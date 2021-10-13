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На Ставрополье удвоилась доля фермерских хозяйств в производстве молока практически

По информации властей региона, общий объем производства молока в крае составляет ежегодно 502 тыс. тонн, из них доля крестьянско-фермерских хозяйств - около 48 тыс. тонн

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Доля крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в общем производстве молока на Ставрополье выросла с 5% до 9,5% за последние пять лет. Об этом сообщил в среду замминистра сельского хозяйства края Виктор Фетисов.

"По производству молока мы увеличили объем производства в крестьянско-фермерских хозяйствах за последние годы (за последние пять лет) на 40% и выросли с 5% до 9,5% в общем объеме производства по краю. Общий объем производства молока у нас 502 тыс. тонн по году, доля крестьянско-фермерских хозяйств составляет около 48 тыс. тонн, цифры достаточно внушительные", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным краевого Минсельхоза, общее число КФХ на Ставрополье составляет около 6 тыс. Из них 65% занимаются растениеводством, 35% - животноводством.

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