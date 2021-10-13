Глава "Россетей" заявил, что энергопереход требует развития электросетевого комплекса

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мировой энергопереход потребует развития электросетевого комплекса по причине роста объемов ВИЭ-генерации. Об этом сообщил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, выступая на сессии РЭН-2021.

"Энергопереход требует развития возобновляемой энергетики, что приведет к существенным изменениям в работе сетевого комплекса. Необходимо взвешенно подходить к этому вопросу", - подчеркнул Рюмин.

Он добавил, что "Россети" в настоящее время активно занимаются лесовосстановлением, внедрением энергоэффективных решений, а также выводом из работы маслонаполненного оборудования. При этом по причине роста доли ВИЭ-генерации в совокупной выработке в России до 12,5% к 2050 году потребуется строительство новых сетевых объектов, а также возникнет необходимость в изменении подходов к организации работы систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Более того, в течение энергоперехода потребитель сам становится генератором, но одновременно с этим спрос на электроэнергию растет по причине увеличения числа электроприборов. "На следующем этапе сформируется запрос на выдачу энергии потребителем в сеть, необходимо подготовиться также к этим вызовам", - отметил Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.