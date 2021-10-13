Технопарк в сфере радиоэлектроники создадут в Мордовии на площадях завода "Лисма"

ТАСС, 13 октября. Промышленный технопарк в сфере радиоэлектроники создадут в Мордовии с использованием имущественного комплекса находящегося в процедуре банкротства светотехнического завода "Лисма", сообщил глава республики Артем Здунов на своей странице в Instagram в среду.

"В рамках нового механизма господдержки создадим в регионе промышленный технопарк в сфере радиоэлектроники. Планируем его масштабировать на территории индустриального парка "Светотехника". Для новых производств радиоэлектронной, светотехнической и стекольной промышленности начнем использовать имущественный комплекс "Лисмы" - в предприятие нужно вдохнуть вторую жизнь", - написал Здунов.

По данным правительства Мордовии, исторически в республике радиоэлектронная, электротехническая и светотехническая отрасли являются приоритетными направлениями промышленности. На территории республики создан кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника", работают более десяти промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, а МГУ им. Н. П. Огарева осуществляет подготовку специалистов. В Саранске с 2016 года функционирует АО "Оптиковолоконные системы" - единственный на территории Евразийского экономического союза производитель оптического волокна. Как отметил Здунов, объемы сбыта оптоволокна производства "Оптиковолоконных систем"выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, увеличилась также доля российского волокна на отечественном рынке.