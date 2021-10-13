Строительство коллектора для очистки стоков в Махачкале оценили в 28 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Завершение строительства тоннельного коллектора в Махачкале, который позволит решить проблему сброса неочищенных стоков в Каспийское море, по предварительным оценкам, потребует около 28 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Дагестана Нюсрет Омаров в среду в ходе рабочей поездки в республику делегации Совета Федерации.

"Учитывая остроту проблемы сброса неочищенных сточных вод в Каспий, мы не раз поднимали вопрос о завершении строительства тоннельного коллектора. <…> Идет проработка различных вариантов, на данный момент проработан наиболее дешевый вариант, который выводит все стоки на очистные сооружения за Каспийском. Это 21 млрд рублей на первый этап, всего - 28 млрд рублей. Одновременно там предполагается расширение очистных сооружений", - сказал Омаров.

Он уточнил, что реализация этого проекта из-за его технической сложности займет, предположительно, три-четыре года, его завершение позволит решить проблему очистки стоков в Махачкале и Каспийске.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, главной задачей на сегодняшний день является подготовка проектно-сметной документации по объекту и ее экономическое обоснование.

"Однозначно, проблему решать будем вместе. <…> Как только будут готовы документы, задача - защитить этот проект. Естественно, мы в рамках постановления, которое принято в Совете Федерации, будем не только контролировать, но и помогать. Задача в скорейшем времени этот проект разработать и начать продвигать его дальше", - отметил Шевченко.

Делегация Совета Федерации прибыла в Дагестан в среду с рабочей поездкой, в ходе которой сенаторы изучат основные проблемы региона, в том числе - включенные в проект постановления о господдержке социально-экономического развития Дагестана, принятого в марте по итогам Дней республики в Совфеде 2021 года. Делегацию возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, в ее состав входят представители комитетов по федеративному устройству и региональной политике, обороне, социальной политике и экономической политике. Сенаторы будут находиться в регионе до 15 октября.