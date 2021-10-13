Кабмин рассмотрит законопроект о предотвращении и ликвидации вреда экологии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено добиться от собственников предприятий исполнения обязанностей по предотвращению и ликвидации нанесенного окружающей среде вреда. На заседании кабинета министров в четверг будет рассмотрен проект соответствующего закона.

Как сообщила пресс-служба правительства, законопроект "направлен на введение механизмов, позволяющих обеспечить исполнение собственниками промышленных объектов обязанности по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду". Документ также "устанавливает положения об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда с целью их "окрашивания" и направления на выявление, оценку и (или) ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) на иные природоохранные мероприятия".

Об "окрашивании" экологических платежей и проблемах экологии в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.

В сентябре на совещании Путина с правительством и руководством "Единой России" глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что в РФ ежегодно собирается порядка 23 млрд рублей экологических платежей. По его словам, лишь 2% от этих средств шли на экологическую повестку. Министр также ранее говорил, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России.

11 октября законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, этот документ станет ключевым в природоохранной сфере и закрепит принцип "намусорил - убери" для представителей бизнеса.

Предполагается, что проект закона будет внесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, а закон должен заработать с 1 сентября 2022 года.