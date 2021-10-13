Власти Самарской области начали закрывать предприятия, не исполнившие план вакцинации

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области приступили к приостановке деятельности предприятий, которые не исполнили предписание по обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщил в среду в прямом эфире телеканала "Россия-24" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Увеличивается количество штрафов за неисполнение предписаний санитарных врачей. Будем инициировать - и уже эта работа начата - приостановку деятельности отдельных предприятий там, где не выдерживаются требования санитарного врача об обязательной вакцинации", - отметил Азаров.

Глава региона напомнил, что такие нормы уже приняты на территории Самарской области. Так, в июле самарский Роспотребнадзор обязал вакцинировать 60% сотрудников некоторых отраслей двумя компонентами до 1 сентября. Согласно новой редакции постановления главного санитарного врача региона организации должны привить двумя компонентами 80% своих сотрудников.

Как отмечалось ранее, план по вакцинации в регионе исполнен на 58,5%, вакцинировано около 1,2 млн человек. В последние 10 дней отмечается прирост темпов вакцинации.

О повышенной нагрузке на скорую помощь в регионе

В свою очередь в областном правительстве отметили, что служба скорой помощи перегружена.

"В период пандемии работа скорой помощи возросла даже не в два, а в четыре раза. Сейчас мы все испытываем колоссальные перегрузки", - приводятся на сайте областного правительства слова и.о. главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонда Чернухи.